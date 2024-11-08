100 швейцарских франков в доллары США

Сконвертируйте CHF в USD по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = $1,142 USD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к USD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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USD
1 CHF в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,16731,1896
Низкий1,14191,1419
В среднем1,15591,1684
Изменение-1.74%-1.21%
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Соотношение 1 CHF к USD

За последние 30 дней максимальный курс CHF к USD составил 1,1673, а минимальный — 1,1419. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1559. Изменение курса CHF к USD в процентном соотношении составило -1.74.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к USD составил 1,1896, а минимальный — 1,1419. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1684. Изменение курса CHF к USD в процентном соотношении составило -1.21.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Доллар США
1 CHF1,14194 USD
5 CHF5,70970 USD
10 CHF11,41940 USD
20 CHF22,83880 USD
50 CHF57,09700 USD
100 CHF114,19400 USD
250 CHF285,48500 USD
500 CHF570,97000 USD
1000 CHF1 141,94000 USD
2000 CHF2 283,88000 USD
5000 CHF5 709,70000 USD
10000 CHF11 419,40000 USD
Обменные курсы Доллар США / Швейцарский франк
1 USD0,87570 CHF
5 USD4,37850 CHF
10 USD8,75700 CHF
20 USD17,51400 CHF
50 USD43,78500 CHF
100 USD87,57000 CHF
250 USD218,92500 CHF
500 USD437,85000 CHF
1000 USD875,70000 CHF
2000 USD1 751,40000 CHF
5000 USD4 378,50000 CHF
10000 USD8 757,00000 CHF