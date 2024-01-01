1 канадский доллар в исландские кроны

Сконвертируйте CAD в ISK по реальному обменному курсу

1 cad
102.10 isk

1.00000 CAD = 102.10200 ISK

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8540651.0787589.54281.452431.656430.93525518.4947
1 GBP1.1708711.2633104.8621.700911.939811.0950621.6588
1 USD0.9270.791578183.00611.34641.535510.8669517.1446
1 INR0.01116780.009536380.012047310.01622050.01849870.01044440.206546

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из канадских долларов в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CAD из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CAD в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для канадский доллар

CAD в USD

CAD в INR

CAD в EUR

CAD в GBP

CAD в PKR

CAD в AUD

CAD в CNY

CAD в PHP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Канадский доллар / Исландская крона
1 CAD102.10200 ISK
5 CAD510.51000 ISK
10 CAD1021.02000 ISK
20 CAD2042.04000 ISK
50 CAD5105.10000 ISK
100 CAD10210.20000 ISK
250 CAD25525.50000 ISK
500 CAD51051.00000 ISK
1000 CAD102102.00000 ISK
2000 CAD204204.00000 ISK
5000 CAD510510.00000 ISK
10000 CAD1021020.00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Канадский доллар
1 ISK0.00979 CAD
5 ISK0.04897 CAD
10 ISK0.09794 CAD
20 ISK0.19588 CAD
50 ISK0.48971 CAD
100 ISK0.97941 CAD
250 ISK2.44854 CAD
500 ISK4.89707 CAD
1000 ISK9.79414 CAD
2000 ISK19.58828 CAD
5000 ISK48.97070 CAD
10000 ISK97.94140 CAD