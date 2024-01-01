1 исландская крона в канадские доллары

Сконвертируйте ISK в CAD по реальному обменному курсу

1 isk
0,01 cad

kr1,000 ISK = C$0,009984 CAD

Среднерыночный курс в 20:53
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1 ISK в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01000,0100
Низкий0,00980,0097
В среднем0,00990,0099
Изменить1.33%2.55%
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Соотношение 1 ISK к CAD

За последние 30 дней максимальный курс ISK к CAD составил 0,0100, а минимальный — 0,0098. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0099. Изменение курса ISK к CAD в процентном соотношении составило 1.33.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к CAD составил 0,0100, а минимальный — 0,0097. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0099. Изменение курса ISK к CAD в процентном соотношении составило 2.55.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7751,66418,281
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,891
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,0890,5641,21213,312

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландская крона

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ISK в AUD

ISK в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Канадский доллар
1 ISK0,00998 CAD
5 ISK0,04992 CAD
10 ISK0,09984 CAD
20 ISK0,19969 CAD
50 ISK0,49922 CAD
100 ISK0,99844 CAD
250 ISK2,49609 CAD
500 ISK4,99219 CAD
1000 ISK9,98437 CAD
2000 ISK19,96874 CAD
5000 ISK49,92185 CAD
10000 ISK99,84370 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Исландская крона
1 CAD100,15700 ISK
5 CAD500,78500 ISK
10 CAD1 001,57000 ISK
20 CAD2 003,14000 ISK
50 CAD5 007,85000 ISK
100 CAD10 015,70000 ISK
250 CAD25 039,25000 ISK
500 CAD50 078,50000 ISK
1000 CAD100 157,00000 ISK
2000 CAD200 314,00000 ISK
5000 CAD500 785,00000 ISK
10000 CAD1 001 570,00000 ISK