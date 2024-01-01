5 бутанских нгултрумов в польские злотые

Сконвертируйте BTN в PLN по реальному обменному курсу

5 btn
0,24 pln

Nu.1,000 BTN = zł0,04711 PLN

Среднерыночный курс в 01:07
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1 BTN в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04840,0490
Низкий0,04670,0467
В среднем0,04760,0478
Изменить-2.41%-2.91%
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Соотношение 1 BTN к PLN

За последние 30 дней максимальный курс BTN к PLN составил 0,0484, а минимальный — 0,0467. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0476. Изменение курса BTN к PLN в процентном соотношении составило -2.41.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к PLN составил 0,0490, а минимальный — 0,0467. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0478. Изменение курса BTN к PLN в процентном соотношении составило -2.91.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2750,9180,7731,3441,6581,493
1 CAD0,729113,3310,670,5640,9811,2091,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,90210,8411,4641,8051,625

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Польский злотый
1 BTN0,04711 PLN
5 BTN0,23555 PLN
10 BTN0,47110 PLN
20 BTN0,94220 PLN
50 BTN2,35549 PLN
100 BTN4,71098 PLN
250 BTN11,77745 PLN
500 BTN23,55490 PLN
1000 BTN47,10980 PLN
2000 BTN94,21960 PLN
5000 BTN235,54900 PLN
10000 BTN471,09800 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Бутанский нгултрум
1 PLN21,22700 BTN
5 PLN106,13500 BTN
10 PLN212,27000 BTN
20 PLN424,54000 BTN
50 PLN1 061,35000 BTN
100 PLN2 122,70000 BTN
250 PLN5 306,75000 BTN
500 PLN10 613,50000 BTN
1000 PLN21 227,00000 BTN
2000 PLN42 454,00000 BTN
5000 PLN106 135,00000 BTN
10000 PLN212 270,00000 BTN