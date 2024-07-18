500 бразильских реалов в сингапурские доллары

Сконвертируйте BRL в SGD по реальному обменному курсу

500 brl
120,29 sgd

R$1,000 BRL = S$0,2406 SGD

Среднерыночный курс в 19:45
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 BRL в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25100,2670
Низкий0,23890,2389
В среднем0,24630,2557
Изменить-3.12%-8.10%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к SGD

За последние 30 дней максимальный курс BRL к SGD составил 0,2510, а минимальный — 0,2389. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2463. Изменение курса BRL к SGD в процентном соотношении составило -3.12.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к SGD составил 0,2670, а минимальный — 0,2389. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2557. Изменение курса BRL к SGD в процентном соотношении составило -8.10.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1841,4941,6250,96719,618
1 GBP1,18811,295108,3161,7751,9311,14923,304
1 USD0,9180,772183,6711,3711,4910,88718,001
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Сингапурский доллар
1 BRL0,24059 SGD
5 BRL1,20293 SGD
10 BRL2,40586 SGD
20 BRL4,81172 SGD
50 BRL12,02930 SGD
100 BRL24,05860 SGD
250 BRL60,14650 SGD
500 BRL120,29300 SGD
1000 BRL240,58600 SGD
2000 BRL481,17200 SGD
5000 BRL1 202,93000 SGD
10000 BRL2 405,86000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Бразильский реал
1 SGD4,15651 BRL
5 SGD20,78255 BRL
10 SGD41,56510 BRL
20 SGD83,13020 BRL
50 SGD207,82550 BRL
100 SGD415,65100 BRL
250 SGD1 039,12750 BRL
500 SGD2 078,25500 BRL
1000 SGD4 156,51000 BRL
2000 SGD8 313,02000 BRL
5000 SGD20 782,55000 BRL
10000 SGD41 565,10000 BRL