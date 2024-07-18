1 бразильский реал в сингапурские доллары
Сконвертируйте BRL в SGD по реальному обменному курсу
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|1 BRL в SGD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2510
|0,2670
|Низкий
|0,2389
|0,2389
|В среднем
|0,2463
|0,2557
|Изменить
|-3.11%
|-8.09%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BRL к SGD
За последние 30 дней максимальный курс BRL к SGD составил 0,2510, а минимальный — 0,2389. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2463. Изменение курса BRL к SGD в процентном соотношении составило -3.11.
За последние 90 дней максимальный курс BRL к SGD составил 0,2670, а минимальный — 0,2389. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2557. Изменение курса BRL к SGD в процентном соотношении составило -8.09.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в сингапурские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Сингапурский доллар / Бразильский реал
|1 SGD
|4,15718 BRL
|5 SGD
|20,78590 BRL
|10 SGD
|41,57180 BRL
|20 SGD
|83,14360 BRL
|50 SGD
|207,85900 BRL
|100 SGD
|415,71800 BRL
|250 SGD
|1 039,29500 BRL
|500 SGD
|2 078,59000 BRL
|1000 SGD
|4 157,18000 BRL
|2000 SGD
|8 314,36000 BRL
|5000 SGD
|20 785,90000 BRL
|10000 SGD
|41 571,80000 BRL