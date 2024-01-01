5 бразильских реалов в руандийские франки
Сконвертируйте BRL в RWF по реальному обменному курсу
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|1 BRL в RWF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|242,8560
|255,2610
|Низкий
|231,1730
|231,1730
|В среднем
|239,1601
|246,3338
|Изменить
|-2.01%
|-5.31%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BRL к RWF
За последние 30 дней максимальный курс BRL к RWF составил 242,8560, а минимальный — 231,1730. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 239,1601. Изменение курса BRL к RWF в процентном соотношении составило -2.01.
За последние 90 дней максимальный курс BRL к RWF составил 255,2610, а минимальный — 231,1730. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 246,3338. Изменение курса BRL к RWF в процентном соотношении составило -5.31.
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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в руандийские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бразильский реал / Руандийский франк
|1 BRL
|235,33100 RWF
|5 BRL
|1 176,65500 RWF
|10 BRL
|2 353,31000 RWF
|20 BRL
|4 706,62000 RWF
|50 BRL
|11 766,55000 RWF
|100 BRL
|23 533,10000 RWF
|250 BRL
|58 832,75000 RWF
|500 BRL
|117 665,50000 RWF
|1000 BRL
|235 331,00000 RWF
|2000 BRL
|470 662,00000 RWF
|5000 BRL
|1 176 655,00000 RWF
|10000 BRL
|2 353 310,00000 RWF