История обменного курса бразильский реал–руандийские франки

Обменный курс бразильский реал/руандийские франки сейчас составляет 235,373, отражая изменение в размере -1.652% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.648% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/руандийские франки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 242,421, и минимумом, равным 235,373, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.