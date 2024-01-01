5 бразильских реалов в молдавские леи

Сконвертируйте BRL в MDL по реальному обменному курсу

5 brl
15,81 mdl

R$1,000 BRL = L3,162 MDL

Среднерыночный курс в 18:52
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1 BRL в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,30823,4817
Низкий3,13653,1365
В среднем3,24103,3504
Изменить-3.14%-8.19%
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Соотношение 1 BRL к MDL

За последние 30 дней максимальный курс BRL к MDL составил 3,3082, а минимальный — 3,1365. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,2410. Изменение курса BRL к MDL в процентном соотношении составило -3.14.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к MDL составил 3,4817, а минимальный — 3,1365. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,3504. Изменение курса BRL к MDL в процентном соотношении составило -8.19.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1621,4941,6260,96719,593
1 GBP1,18811,294108,2961,7751,9321,14823,276
1 USD0,9180,773183,6651,3711,4920,88717,982
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Молдавский лей
1 BRL3,16235 MDL
5 BRL15,81175 MDL
10 BRL31,62350 MDL
20 BRL63,24700 MDL
50 BRL158,11750 MDL
100 BRL316,23500 MDL
250 BRL790,58750 MDL
500 BRL1 581,17500 MDL
1000 BRL3 162,35000 MDL
2000 BRL6 324,70000 MDL
5000 BRL15 811,75000 MDL
10000 BRL31 623,50000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Бразильский реал
1 MDL0,31622 BRL
5 MDL1,58110 BRL
10 MDL3,16220 BRL
20 MDL6,32440 BRL
50 MDL15,81100 BRL
100 MDL31,62200 BRL
250 MDL79,05500 BRL
500 MDL158,11000 BRL
1000 MDL316,22000 BRL
2000 MDL632,44000 BRL
5000 MDL1 581,10000 BRL
10000 MDL3 162,20000 BRL