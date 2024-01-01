История обменного курса бразильский реал–молдавские леи

Обменный курс бразильский реал/молдавские леи сейчас составляет 3,162, отражая изменение в размере -1.832% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.949% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/молдавские леи колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 3,267, и минимумом, равным 3,162, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.116% уменьшение стоимости.