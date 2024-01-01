1 тысяча армянских драмов в маврикийские рупии

Сконвертируйте AMD в MUR по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ₨0,1200 MUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 AMD в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12010,1205
Низкий0,11830,1174
В среднем0,11920,1191
Изменение0.69%0.26%
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Соотношение 1 AMD к MUR

За последние 30 дней максимальный курс AMD к MUR составил 0,1201, а минимальный — 0,1183. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1192. Изменение курса AMD к MUR в процентном соотношении составило 0.69.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к MUR составил 0,1205, а минимальный — 0,1174. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1191. Изменение курса AMD к MUR в процентном соотношении составило 0.26.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Маврикийская рупия
1 AMD0,11998 MUR
5 AMD0,59991 MUR
10 AMD1,19981 MUR
20 AMD2,39962 MUR
50 AMD5,99905 MUR
100 AMD11,99810 MUR
250 AMD29,99525 MUR
500 AMD59,99050 MUR
1000 AMD119,98100 MUR
2000 AMD239,96200 MUR
5000 AMD599,90500 MUR
10000 AMD1 199,81000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Армянский драм
1 MUR8,33466 AMD
5 MUR41,67330 AMD
10 MUR83,34660 AMD
20 MUR166,69320 AMD
50 MUR416,73300 AMD
100 MUR833,46600 AMD
250 MUR2 083,66500 AMD
500 MUR4 167,33000 AMD
1000 MUR8 334,66000 AMD
2000 MUR16 669,32000 AMD
5000 MUR41 673,30000 AMD
10000 MUR83 346,60000 AMD