История обменного курса армянский драм–маврикийские рупии

Обменный курс армянских драма/маврикийские рупии сейчас составляет 0,120, отражая изменение в размере -0.031% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.215% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,120, и минимумом, равным 0,118, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.865%.