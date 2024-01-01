1 армянский драм в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте AMD в CVE по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = Esc0,2665 CVE

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к CVE

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CVE
1 AMD в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,26680,2668
Низкий0,26050,2553
В среднем0,26350,2598
Изменение1.78%2.08%
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Соотношение 1 AMD к CVE

За последние 30 дней максимальный курс AMD к CVE составил 0,2668, а минимальный — 0,2605. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2635. Изменение курса AMD к CVE в процентном соотношении составило 1.78.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к CVE составил 0,2668, а минимальный — 0,2553. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2598. Изменение курса AMD к CVE в процентном соотношении составило 2.08.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянский драм

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Эскудо Кабо-Верде
1 AMD0,26650 CVE
5 AMD1,33250 CVE
10 AMD2,66501 CVE
20 AMD5,33002 CVE
50 AMD13,32505 CVE
100 AMD26,65010 CVE
250 AMD66,62525 CVE
500 AMD133,25050 CVE
1000 AMD266,50100 CVE
2000 AMD533,00200 CVE
5000 AMD1 332,50500 CVE
10000 AMD2 665,01000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Армянский драм
1 CVE3,75233 AMD
5 CVE18,76165 AMD
10 CVE37,52330 AMD
20 CVE75,04660 AMD
50 CVE187,61650 AMD
100 CVE375,23300 AMD
250 CVE938,08250 AMD
500 CVE1 876,16500 AMD
1000 CVE3 752,33000 AMD
2000 CVE7 504,66000 AMD
5000 CVE18 761,65000 AMD
10000 CVE37 523,30000 AMD