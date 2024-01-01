История обменного курса армянский драм–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс армянских драма/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 0,267, отражая изменение в размере 0.495% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.179% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,271, и минимумом, равным 0,262, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.152%.