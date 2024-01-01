Албанские леки в грузинские лари
Сконвертируйте ALL в GEL по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса ALL к GEL
1 ALL = 0,02973 GEL
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|1 ALL в GEL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0303
|0,0309
|Низкий
|0,0297
|0,0294
|В среднем
|0,0300
|0,0301
|Изменение
|-1.34%
|1.29%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ALL к GEL
За последние 30 дней максимальный курс ALL к GEL составил 0,0303, а минимальный — 0,0297. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0300. Изменение курса ALL к GEL в процентном соотношении составило -1.34.
За последние 90 дней максимальный курс ALL к GEL составил 0,0309, а минимальный — 0,0294. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0301. Изменение курса ALL к GEL в процентном соотношении составило 1.29.
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Как произвести расчет конвертации из албанских леков в грузинские лари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Грузинский лари / Албанский лек
|1 GEL
|33,63170 ALL
|5 GEL
|168,15850 ALL
|10 GEL
|336,31700 ALL
|20 GEL
|672,63400 ALL
|50 GEL
|1 681,58500 ALL
|100 GEL
|3 363,17000 ALL
|250 GEL
|8 407,92500 ALL
|500 GEL
|16 815,85000 ALL
|1000 GEL
|33 631,70000 ALL
|2000 GEL
|67 263,40000 ALL
|5000 GEL
|168 158,50000 ALL
|10000 GEL
|336 317,00000 ALL