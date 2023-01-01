ليك ألباني إلى لاري جورجي

تحويل ALL إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
٢٦٫٩٣ gel

1.00000 ALL = 0.02693 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 1:48 UTC
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ALL إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0639588.22811.433891.655440.957518.2108
1GBP1.1582111.23215102.1761.660571.917151.1089921.0897
1USD0.939850.811589182.9251.34771.555940.917.1162
1INR0.01133430.009787030.012059110.0162520.01876320.01085320.206406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / لاري جورجي
1 ALL0.02693 GEL
5 ALL0.13467 GEL
10 ALL0.26933 GEL
20 ALL0.53866 GEL
50 ALL1.34666 GEL
100 ALL2.69331 GEL
250 ALL6.73328 GEL
500 ALL13.46655 GEL
1000 ALL26.93310 GEL
2000 ALL53.86620 GEL
5000 ALL134.66550 GEL
10000 ALL269.33100 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / ليك ألباني
1 GEL37.12910 ALL
5 GEL185.64550 ALL
10 GEL371.29100 ALL
20 GEL742.58200 ALL
50 GEL1856.45500 ALL
100 GEL3712.91000 ALL
250 GEL9282.27500 ALL
500 GEL18564.55000 ALL
1000 GEL37129.10000 ALL
2000 GEL74258.20000 ALL
5000 GEL185645.50000 ALL
10000 GEL371291.00000 ALL