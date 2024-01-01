20 дирхамов ОАЭ в патаки Макао

Сконвертируйте AED в MOP по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = MOP$2,180 MOP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к MOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MOP
1 AED в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,18092,1879
Низкий2,17702,1768
В среднем2,17942,1826
Изменение0.06%-0.31%
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Соотношение 1 AED к MOP

За последние 30 дней максимальный курс AED к MOP составил 2,1809, а минимальный — 2,1770. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,1794. Изменение курса AED к MOP в процентном соотношении составило 0.06.

За последние 90 дней максимальный курс AED к MOP составил 2,1879, а минимальный — 2,1768. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1826. Изменение курса AED к MOP в процентном соотношении составило -0.31.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Патака Макао
1 AED2,18018 MOP
5 AED10,90090 MOP
10 AED21,80180 MOP
20 AED43,60360 MOP
50 AED109,00900 MOP
100 AED218,01800 MOP
250 AED545,04500 MOP
500 AED1 090,09000 MOP
1000 AED2 180,18000 MOP
2000 AED4 360,36000 MOP
5000 AED10 900,90000 MOP
10000 AED21 801,80000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Дирхам ОАЭ
1 MOP0,45868 AED
5 MOP2,29339 AED
10 MOP4,58678 AED
20 MOP9,17356 AED
50 MOP22,93390 AED
100 MOP45,86780 AED
250 MOP114,66950 AED
500 MOP229,33900 AED
1000 MOP458,67800 AED
2000 MOP917,35600 AED
5000 MOP2 293,39000 AED
10000 MOP4 586,78000 AED