История обменного курса дирхам ОАЭ–патаки Макао

Обменный курс дирхама ОАЭ/патаки Макао сейчас составляет 2,180, отражая изменение в размере 0.065% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.033% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/патаки Макао колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 2,181, и минимумом, равным 2,179, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.034%.