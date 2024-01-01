250 дирхамов ОАЭ в хорватские куны

Сконвертируйте AED в HRK по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = kn1,911 HRK

Среднерыночный курс в 10:59
Отслеживайте обменный курс
1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
Проверьте обменный курс евро

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AED к HRK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

HRK
1 AED в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,91151,9115
Низкий1,91141,9114
В среднем1,91141,9114
Изменение-0.00%0.00%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AED к HRK

За последние 30 дней максимальный курс AED к HRK составил 1,9115, а минимальный — 1,9114. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,9114. Изменение курса AED к HRK в процентном соотношении составило -0.00.

За последние 90 дней максимальный курс AED к HRK составил 1,9115, а минимальный — 1,9114. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9114. Изменение курса AED к HRK в процентном соотношении составило 0.00.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AED к HRK

Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Хорватская куна
1 AED1,91141 HRK
5 AED9,55705 HRK
10 AED19,11410 HRK
20 AED38,22820 HRK
50 AED95,57050 HRK
100 AED191,14100 HRK
250 AED477,85250 HRK
500 AED955,70500 HRK
1000 AED1 911,41000 HRK
2000 AED3 822,82000 HRK
5000 AED9 557,05000 HRK
10000 AED19 114,10000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Дирхам ОАЭ
1 HRK0,52317 AED
5 HRK2,61587 AED
10 HRK5,23173 AED
20 HRK10,46346 AED
50 HRK26,15865 AED
100 HRK52,31730 AED
250 HRK130,79325 AED
500 HRK261,58650 AED
1000 HRK523,17300 AED
2000 HRK1 046,34600 AED
5000 HRK2 615,86500 AED
10000 HRK5 231,73000 AED