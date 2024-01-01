1 тысяча дирхамов ОАЭ в болгарские левы

Сконвертируйте AED в BGN по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = лв0,4967 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 AED в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,49670,4967
Низкий0,48690,4758
В среднем0,49100,4840
Изменение1.98%1.85%
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Соотношение 1 AED к BGN

За последние 30 дней максимальный курс AED к BGN составил 0,4967, а минимальный — 0,4869. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4910. Изменение курса AED к BGN в процентном соотношении составило 1.98.

За последние 90 дней максимальный курс AED к BGN составил 0,4967, а минимальный — 0,4758. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4840. Изменение курса AED к BGN в процентном соотношении составило 1.85.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Болгарский Лев
1 AED0,49672 BGN
5 AED2,48360 BGN
10 AED4,96719 BGN
20 AED9,93438 BGN
50 AED24,83595 BGN
100 AED49,67190 BGN
250 AED124,17975 BGN
500 AED248,35950 BGN
1000 AED496,71900 BGN
2000 AED993,43800 BGN
5000 AED2 483,59500 BGN
10000 AED4 967,19000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Дирхам ОАЭ
1 BGN2,01321 AED
5 BGN10,06605 AED
10 BGN20,13210 AED
20 BGN40,26420 AED
50 BGN100,66050 AED
100 BGN201,32100 AED
250 BGN503,30250 AED
500 BGN1 006,60500 AED
1000 BGN2 013,21000 AED
2000 BGN4 026,42000 AED
5000 BGN10 066,05000 AED
10000 BGN20 132,10000 AED