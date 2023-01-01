5 بيزو فلبيني إلى دينار جزائري

تحويل PHP إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
١٢٫٠٩ dzd

1.00000 PHP = 2.41752 DZD

Mid-market exchange rate at 00:18
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36630.932251.535390.8083091311.85149.567.30125
1CAD0.73190410.6823321.123760.591605960.148109.4645.34381
1EUR1.072651.4655611.646940.8671407.16160.4257.83169
1AUD0.65130.8898710.60718810.526452854.40897.40844.7553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Algerian Dinar
1 PHP2.41752 DZD
5 PHP12.08760 DZD
10 PHP24.17520 DZD
20 PHP48.35040 DZD
50 PHP120.87600 DZD
100 PHP241.75200 DZD
250 PHP604.38000 DZD
500 PHP1208.76000 DZD
1000 PHP2417.52000 DZD
2000 PHP4835.04000 DZD
5000 PHP12087.60000 DZD
10000 PHP24175.20000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Philippine Peso
1 DZD0.41365 PHP
5 DZD2.06823 PHP
10 DZD4.13646 PHP
20 DZD8.27292 PHP
50 DZD20.68230 PHP
100 DZD41.36460 PHP
250 DZD103.41150 PHP
500 DZD206.82300 PHP
1000 DZD413.64600 PHP
2000 DZD827.29200 PHP
5000 DZD2068.23000 PHP
10000 DZD4136.46000 PHP