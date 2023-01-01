روبية موريشية إلى بانغا تونغي

تحويل MUR إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٥٣٫٢٤ top

1.00000 MUR = 0.05324 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:17 UTC
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MUR إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.437011.661760.9647518.3711
1GBP1.152811.2293102.1881.65661.915691.1121721.1784
1USD0.937750.813471183.1271.34761.558360.904717.228
1INR0.01128130.009785880.012029810.01621130.01874670.01088330.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Tongan Paʻanga
1 MUR0.05324 TOP
5 MUR0.26618 TOP
10 MUR0.53236 TOP
20 MUR1.06472 TOP
50 MUR2.66181 TOP
100 MUR5.32361 TOP
250 MUR13.30903 TOP
500 MUR26.61805 TOP
1000 MUR53.23610 TOP
2000 MUR106.47220 TOP
5000 MUR266.18050 TOP
10000 MUR532.36100 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / Mauritian Rupee
1 TOP18.78430 MUR
5 TOP93.92150 MUR
10 TOP187.84300 MUR
20 TOP375.68600 MUR
50 TOP939.21500 MUR
100 TOP1878.43000 MUR
250 TOP4696.07500 MUR
500 TOP9392.15000 MUR
1000 TOP18784.30000 MUR
2000 TOP37568.60000 MUR
5000 TOP93921.50000 MUR
10000 TOP187843.00000 MUR