روبية موريشية إلى الدولار الغياني

تحويل MUR إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
4685.67 gyd

1.00000 MUR = 4.68567 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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MUR إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437131.661650.964418.3717
1GBP1.15311.22935102.1921.657041.915921.1119621.1829
1USD0.93790.813438183.1271.34791.558480.904517.231
1INR0.01128290.009785480.012029810.01621490.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار غياني
1 MUR4.68567 GYD
5 MUR23.42835 GYD
10 MUR46.85670 GYD
20 MUR93.71340 GYD
50 MUR234.28350 GYD
100 MUR468.56700 GYD
250 MUR1171.41750 GYD
500 MUR2342.83500 GYD
1000 MUR4685.67000 GYD
2000 MUR9371.34000 GYD
5000 MUR23428.35000 GYD
10000 MUR46856.70000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / Mauritian Rupee
1 GYD0.21342 MUR
5 GYD1.06709 MUR
10 GYD2.13417 MUR
20 GYD4.26834 MUR
50 GYD10.67085 MUR
100 GYD21.34170 MUR
250 GYD53.35425 MUR
500 GYD106.70850 MUR
1000 GYD213.41700 MUR
2000 GYD426.83400 MUR
5000 GYD1067.08500 MUR
10000 GYD2134.17000 MUR