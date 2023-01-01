روبية موريشية إلى بيزو كولومبي

تحويل MUR إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
88533 cop

1.00000 MUR = 88.53300 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:24 UTC
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MUR إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.43711.660980.964218.3721
1GBP1.153211.2294102.1961.657231.91541.1119221.1863
1USD0.9380.813405183.1271.3481.5580.904417.233
1INR0.01128390.009785090.012029810.01621620.01874240.01087970.207309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / البيزو الكولومبي
1 MUR88.53300 COP
5 MUR442.66500 COP
10 MUR885.33000 COP
20 MUR1770.66000 COP
50 MUR4426.65000 COP
100 MUR8853.30000 COP
250 MUR22133.25000 COP
500 MUR44266.50000 COP
1000 MUR88533.00000 COP
2000 MUR177066.00000 COP
5000 MUR442665.00000 COP
10000 MUR885330.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Mauritian Rupee
1 COP0.01130 MUR
5 COP0.05648 MUR
10 COP0.11295 MUR
20 COP0.22590 MUR
50 COP0.56476 MUR
100 COP1.12952 MUR
250 COP2.82380 MUR
500 COP5.64760 MUR
1000 COP11.29520 MUR
2000 COP22.59040 MUR
5000 COP56.47600 MUR
10000 COP112.95200 MUR