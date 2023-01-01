دينار مقدوني إلى كرونة نروجية

تحويل MKD إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
186.18 nok

1.00000 MKD = 0.18618 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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MKD إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.61841.437541.661710.9643518.3726
1GBP1.153211.2295102.1961.65781.91631.1120921.1876
1USD0.937950.813339183.121.348351.55860.904517.2327
1INR0.01128430.009785110.012030810.01622170.01875120.01088190.207323

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / كروني نرويجي
1 MKD0.18618 NOK
5 MKD0.93088 NOK
10 MKD1.86175 NOK
20 MKD3.72350 NOK
50 MKD9.30875 NOK
100 MKD18.61750 NOK
250 MKD46.54375 NOK
500 MKD93.08750 NOK
1000 MKD186.17500 NOK
2000 MKD372.35000 NOK
5000 MKD930.87500 NOK
10000 MKD1861.75000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / دينار مقدوني
1 NOK5.37129 MKD
5 NOK26.85645 MKD
10 NOK53.71290 MKD
20 NOK107.42580 MKD
50 NOK268.56450 MKD
100 NOK537.12900 MKD
250 NOK1342.82250 MKD
500 NOK2685.64500 MKD
1000 NOK5371.29000 MKD
2000 NOK10742.58000 MKD
5000 NOK26856.45000 MKD
10000 NOK53712.90000 MKD