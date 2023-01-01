دينار كويتي إلى دولار ليبيري

تحويل KWD إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
618523 lrd

1.00000 KWD = 618.52300 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:7 UTC
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KWD إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0667588.68371.436651.659790.963718.3033
1GBP1.1532711.2302102.2721.656771.914111.1114121.1078
1USD0.937450.812876183.13451.346751.555940.903417.158
1INR0.0112760.009777840.012028710.01619970.01871590.01086670.206388

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار ليبري
1 KWD618.52300 LRD
5 KWD3092.61500 LRD
10 KWD6185.23000 LRD
20 KWD12370.46000 LRD
50 KWD30926.15000 LRD
100 KWD61852.30000 LRD
250 KWD154630.75000 LRD
500 KWD309261.50000 LRD
1000 KWD618523.00000 LRD
2000 KWD1237046.00000 LRD
5000 KWD3092615.00000 LRD
10000 KWD6185230.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Kuwaiti Dinar
1 LRD0.00162 KWD
5 LRD0.00808 KWD
10 LRD0.01617 KWD
20 LRD0.03233 KWD
50 LRD0.08084 KWD
100 LRD0.16167 KWD
250 LRD0.40419 KWD
500 LRD0.80837 KWD
1000 LRD1.61675 KWD
2000 LRD3.23350 KWD
5000 LRD8.08375 KWD
10000 LRD16.16750 KWD