فرنك قمري إلى كرونة سويدية

تحويل KMF إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٢٤٫٠٥ sek

1.00000 KMF = 0.02405 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:39 UTC
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KMF إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066888.68791.436611.659230.9638518.3015
1GBP1.153411.23045102.2931.656991.913761.1117121.109
1USD0.93740.812711183.13451.346651.555330.903517.1555
1INR0.01127550.009775850.012028710.01619840.01870860.01086790.206358

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الكرونا السويدية
1 KMF0.02405 SEK
5 KMF0.12025 SEK
10 KMF0.24050 SEK
20 KMF0.48100 SEK
50 KMF1.20251 SEK
100 KMF2.40502 SEK
250 KMF6.01255 SEK
500 KMF12.02510 SEK
1000 KMF24.05020 SEK
2000 KMF48.10040 SEK
5000 KMF120.25100 SEK
10000 KMF240.50200 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / فرنك جزر القمر
1 SEK41.57980 KMF
5 SEK207.89900 KMF
10 SEK415.79800 KMF
20 SEK831.59600 KMF
50 SEK2078.99000 KMF
100 SEK4157.98000 KMF
250 SEK10394.95000 KMF
500 SEK20789.90000 KMF
1000 SEK41579.80000 KMF
2000 SEK83159.60000 KMF
5000 SEK207899.00000 KMF
10000 SEK415798.00000 KMF