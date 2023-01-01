دينار أردني إلى بات تايلاندي

تحويل JOD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٥١٬٠١٥٫٥٠ thb

1.00000 JOD = 51.01550 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 16:20 UTC
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JOD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065888.60481.436751.661160.9634518.3155
1GBP1.1533411.22925102.1931.657091.915911.1111821.1243
1USD0.938250.813504183.13451.348051.55860.9039517.1847
1INR0.01128610.00978540.012028710.01621530.0187480.01087330.20671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / باهت تايلندي
1 JOD51.01550 THB
5 JOD255.07750 THB
10 JOD510.15500 THB
20 JOD1020.31000 THB
50 JOD2550.77500 THB
100 JOD5101.55000 THB
250 JOD12753.87500 THB
500 JOD25507.75000 THB
1000 JOD51015.50000 THB
2000 JOD102031.00000 THB
5000 JOD255077.50000 THB
10000 JOD510155.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / الدينار الأردني
1 THB0.01960 JOD
5 THB0.09801 JOD
10 THB0.19602 JOD
20 THB0.39204 JOD
50 THB0.98009 JOD
100 THB1.96019 JOD
250 THB4.90047 JOD
500 THB9.80095 JOD
1000 THB19.60190 JOD
2000 THB39.20380 JOD
5000 THB98.00950 JOD
10000 THB196.01900 JOD