دولار جامايكي إلى دولار جزر كايمان

تحويل JMD إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
5.31 kyd

1.00000 JMD = 0.00531 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:59 UTC
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JMD إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.64631.437961.661030.963218.3014
1GBP1.1533411.22975102.2351.658381.915651.1108921.1068
1USD0.937850.813173183.13451.348551.557750.903317.1635
1INR0.01128080.009781420.012028710.01622130.01873780.01086550.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار جزر كايمان
1 JMD0.00531 KYD
5 JMD0.02653 KYD
10 JMD0.05305 KYD
20 JMD0.10611 KYD
50 JMD0.26527 KYD
100 JMD0.53055 KYD
250 JMD1.32637 KYD
500 JMD2.65273 KYD
1000 JMD5.30547 KYD
2000 JMD10.61094 KYD
5000 JMD26.52735 KYD
10000 JMD53.05470 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / دولار جامايكي
1 KYD188.48500 JMD
5 KYD942.42500 JMD
10 KYD1884.85000 JMD
20 KYD3769.70000 JMD
50 KYD9424.25000 JMD
100 KYD18848.50000 JMD
250 KYD47121.25000 JMD
500 KYD94242.50000 JMD
1000 KYD188485.00000 JMD
2000 KYD376970.00000 JMD
5000 KYD942425.00000 JMD
10000 KYD1884850.00000 JMD