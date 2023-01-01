جنيه جيرزي إلى جنيه جبل طارق

تحويل JEP إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
1001.00 gip

1.00000 JEP = 1.00100 GIP

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095691.30181.491881.658490.9645518.8225
1 GBP1.152611.26285105.241.719621.911671.1117521.6959
1 USD0.912750.79186183.3351.36171.513780.8803517.1801
1 INR0.01095270.009502130.011999810.01634010.01816490.0105640.206157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / جنيه جبل طارق
1 JEP1.00100 GIP
5 JEP5.00500 GIP
10 JEP10.01000 GIP
20 JEP20.02000 GIP
50 JEP50.05000 GIP
100 JEP100.10000 GIP
250 JEP250.25000 GIP
500 JEP500.50000 GIP
1000 JEP1001.00000 GIP
2000 JEP2002.00000 GIP
5000 JEP5005.00000 GIP
10000 JEP10010.00000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / جنيه جيرسي
1 GIP0.99900 JEP
5 GIP4.99500 JEP
10 GIP9.99000 JEP
20 GIP19.98000 JEP
50 GIP49.95000 JEP
100 GIP99.90000 JEP
250 GIP249.75000 JEP
500 GIP499.50000 JEP
1000 GIP999.00000 JEP
2000 GIP1998.00000 JEP
5000 GIP4995.00000 JEP
10000 GIP9990.00000 JEP