جنيه مانكس إلى دولار سنغافوري

تحويل IMP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
1688.18 sgd

1.00000 IMP = 1.68818 SGD

Mid-market exchange rate at 20:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492071.658390.964518.8251
1 GBP1.1527411.263105.2521.719891.911611.1118221.6995
1 USD0.912650.791766183.3351.361751.513550.880317.1809
1 INR0.01095170.0095010.011999810.01634070.01816220.01056340.206167

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / دولار سنغافورة
1 IMP1.68818 SGD
5 IMP8.44090 SGD
10 IMP16.88180 SGD
20 IMP33.76360 SGD
50 IMP84.40900 SGD
100 IMP168.81800 SGD
250 IMP422.04500 SGD
500 IMP844.09000 SGD
1000 IMP1688.18000 SGD
2000 IMP3376.36000 SGD
5000 IMP8440.90000 SGD
10000 IMP16881.80000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / جنيه جزيرة مان
1 SGD0.59235 IMP
5 SGD2.96177 IMP
10 SGD5.92355 IMP
20 SGD11.84710 IMP
50 SGD29.61775 IMP
100 SGD59.23550 IMP
250 SGD148.08875 IMP
500 SGD296.17750 IMP
1000 SGD592.35500 IMP
2000 SGD1184.71000 IMP
5000 SGD2961.77500 IMP
10000 SGD5923.55000 IMP