جنيه مانكس إلى روبية باكستانية

تحويل IMP إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ imp
٣٦٠٬٥٨٠ pkr

1.00000 IMP = 360.58000 PKR

Mid-market exchange rate at 20:48
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095691.30181.492151.658240.964518.8212
1 GBP1.152611.26285105.241.719941.911381.1116921.6944
1 USD0.912750.79186183.3351.361951.513550.880317.1789
1 INR0.01095270.009502130.011999810.01634310.01816220.01056340.206143

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Pakistani Rupee
1 IMP360.58000 PKR
5 IMP1802.90000 PKR
10 IMP3605.80000 PKR
20 IMP7211.60000 PKR
50 IMP18029.00000 PKR
100 IMP36058.00000 PKR
250 IMP90145.00000 PKR
500 IMP180290.00000 PKR
1000 IMP360580.00000 PKR
2000 IMP721160.00000 PKR
5000 IMP1802900.00000 PKR
10000 IMP3605800.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / جنيه جزيرة مان
1 PKR0.00277 IMP
5 PKR0.01387 IMP
10 PKR0.02773 IMP
20 PKR0.05547 IMP
50 PKR0.13867 IMP
100 PKR0.27733 IMP
250 PKR0.69333 IMP
500 PKR1.38666 IMP
1000 PKR2.77331 IMP
2000 PKR5.54662 IMP
5000 PKR13.86655 IMP
10000 PKR27.73310 IMP