كونا كرواتية إلى بيزو تشيلي

تحويل HRK إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١٢٦٬٧٢٠ clp

1.00000 HRK = 126.72000 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:53 UTC
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HRK إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868051.064788.53261.438731.663590.964318.3209
1GBP1.1520111.22655101.9911.657441.916481.1108821.106
1USD0.939250.815295183.15261.35131.56250.9057517.2076
1INR0.01129530.00980480.012026110.01625080.01879080.01089260.20694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Chilean Peso
1 HRK126.72000 CLP
5 HRK633.60000 CLP
10 HRK1267.20000 CLP
20 HRK2534.40000 CLP
50 HRK6336.00000 CLP
100 HRK12672.00000 CLP
250 HRK31680.00000 CLP
500 HRK63360.00000 CLP
1000 HRK126720.00000 CLP
2000 HRK253440.00000 CLP
5000 HRK633600.00000 CLP
10000 HRK1267200.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Croatian Kuna
1 CLP0.00789 HRK
5 CLP0.03946 HRK
10 CLP0.07891 HRK
20 CLP0.15783 HRK
50 CLP0.39457 HRK
100 CLP0.78914 HRK
250 CLP1.97286 HRK
500 CLP3.94571 HRK
1000 CLP7.89143 HRK
2000 CLP15.78286 HRK
5000 CLP39.45715 HRK
10000 CLP78.91430 HRK