Hırvat kunasından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile HRK → CLP çevirin

1.000 hrk
136.532 clp

1.00000 HRK = 136.53200 CLP

02:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853831.0731589.07831.453211.653670.9496718.3373
1 GBP1.1711911.25685104.3271.701961.936741.1122521.4763
1 USD0.931850.79564183.00641.354151.540950.8849517.0874
1 INR0.01122610.009585280.012047310.01631380.01856420.01066120.205856

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Şili Pesosu
1 HRK136.53200 CLP
5 HRK682.66000 CLP
10 HRK1365.32000 CLP
20 HRK2730.64000 CLP
50 HRK6826.60000 CLP
100 HRK13653.20000 CLP
250 HRK34133.00000 CLP
500 HRK68266.00000 CLP
1000 HRK136532.00000 CLP
2000 HRK273064.00000 CLP
5000 HRK682660.00000 CLP
10000 HRK1365320.00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Hırvat Kunası
1 CLP0.00732 HRK
5 CLP0.03662 HRK
10 CLP0.07324 HRK
20 CLP0.14649 HRK
50 CLP0.36621 HRK
100 CLP0.73243 HRK
250 CLP1.83107 HRK
500 CLP3.66214 HRK
1000 CLP7.32428 HRK
2000 CLP14.64856 HRK
5000 CLP36.62140 HRK
10000 CLP73.24280 HRK