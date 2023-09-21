كونا كرواتية إلى بيزو أرجنتيني

تحويل HRK إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٤٩٬٧٠٠٫٧٠ ars

1.00000 HRK = 49.70070 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 13:37 UTC
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HRK إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.065188.56361.438581.663570.963818.3161
1GBP1.1519411.22695102.0221.657181.916361.1102421.0994
1USD0.93890.815029183.15051.350651.561890.90517.1966
1INR0.01129130.009801850.012026410.01624340.01878390.01088390.206813

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Argentine Peso
1 HRK49.70070 ARS
5 HRK248.50350 ARS
10 HRK497.00700 ARS
20 HRK994.01400 ARS
50 HRK2485.03500 ARS
100 HRK4970.07000 ARS
250 HRK12425.17500 ARS
500 HRK24850.35000 ARS
1000 HRK49700.70000 ARS
2000 HRK99401.40000 ARS
5000 HRK248503.50000 ARS
10000 HRK497007.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Croatian Kuna
1 ARS0.02012 HRK
5 ARS0.10060 HRK
10 ARS0.20120 HRK
20 ARS0.40241 HRK
50 ARS1.00602 HRK
100 ARS2.01204 HRK
250 ARS5.03010 HRK
500 ARS10.06020 HRK
1000 ARS20.12040 HRK
2000 ARS40.24080 HRK
5000 ARS100.60200 HRK
10000 ARS201.20400 HRK