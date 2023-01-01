جنيه جبل طارق إلى بيزو فلبيني

تحويل GIP إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٧٠٬١٨٧٫٢٠ php

1.00000 GIP = 70.18720 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:13 UTC
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GIP إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0633588.36711.436531.661610.9631518.2371
1GBP1.1531411.22625101.9051.65661.916171.1106421.0309
1USD0.940450.815494183.10261.350951.562620.905717.1506
1INR0.01131640.00981310.012033310.01625640.01880350.01089860.206379

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Philippine Peso
1 GIP70.18720 PHP
5 GIP350.93600 PHP
10 GIP701.87200 PHP
20 GIP1403.74400 PHP
50 GIP3509.36000 PHP
100 GIP7018.72000 PHP
250 GIP17546.80000 PHP
500 GIP35093.60000 PHP
1000 GIP70187.20000 PHP
2000 GIP140374.40000 PHP
5000 GIP350936.00000 PHP
10000 GIP701872.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / جنيه جبل طارق
1 PHP0.01425 GIP
5 PHP0.07124 GIP
10 PHP0.14248 GIP
20 PHP0.28495 GIP
50 PHP0.71238 GIP
100 PHP1.42476 GIP
250 PHP3.56190 GIP
500 PHP7.12380 GIP
1000 PHP14.24760 GIP
2000 PHP28.49520 GIP
5000 PHP71.23800 GIP
10000 PHP142.47600 GIP