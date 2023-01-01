سيدي غاني إلى دولار ناميبي

تحويل GHS إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
١٬٦٩٠٫٠٥ nad

1.00000 GHS = 1.69005 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:55 UTC
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GHS إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.063788.37381.437321.661640.962918.2034
1GBP1.1532711.22675101.921.657651.916351.1104820.9937
1USD0.940150.815162183.08151.351251.562130.9051517.1133
1INR0.01131560.009811590.012036410.01626420.01880240.01089470.205982

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Namibian Dollar
1 GHS1.69005 NAD
5 GHS8.45025 NAD
10 GHS16.90050 NAD
20 GHS33.80100 NAD
50 GHS84.50250 NAD
100 GHS169.00500 NAD
250 GHS422.51250 NAD
500 GHS845.02500 NAD
1000 GHS1690.05000 NAD
2000 GHS3380.10000 NAD
5000 GHS8450.25000 NAD
10000 GHS16900.50000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Ghanaian Cedi
1 NAD0.59170 GHS
5 NAD2.95849 GHS
10 NAD5.91697 GHS
20 NAD11.83394 GHS
50 NAD29.58485 GHS
100 NAD59.16970 GHS
250 NAD147.92425 GHS
500 NAD295.84850 GHS
1000 NAD591.69700 GHS
2000 NAD1183.39400 GHS
5000 NAD2958.48500 GHS
10000 NAD5916.97000 GHS