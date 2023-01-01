جنيه جيرنزي إلى دينار مقدوني

تحويل GGP إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ggp
71147.60 mkd

1.00000 GGP = 71.14760 MKD

Mid-market exchange rate at 20:24
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867451.0952591.28361.492331.658090.9643518.7976
1 GBP1.152811.26255105.2271.720291.911361.1117121.6689
1 USD0.913050.792048183.3451.362551.513890.880517.1628
1 INR0.01095490.009503240.011998310.01634830.01816410.01056450.205925

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرنزي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه غيرنسي

GGP إلى USD

GGP إلى EUR

GGP إلى GBP

GGP إلى INR

GGP إلى JPY

GGP إلى RUB

GGP إلى AUD

GGP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / دينار مقدوني
1 GGP71.14760 MKD
5 GGP355.73800 MKD
10 GGP711.47600 MKD
20 GGP1422.95200 MKD
50 GGP3557.38000 MKD
100 GGP7114.76000 MKD
250 GGP17786.90000 MKD
500 GGP35573.80000 MKD
1000 GGP71147.60000 MKD
2000 GGP142295.20000 MKD
5000 GGP355738.00000 MKD
10000 GGP711476.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / جنيه غيرنسي
1 MKD0.01406 GGP
5 MKD0.07028 GGP
10 MKD0.14055 GGP
20 MKD0.28111 GGP
50 MKD0.70276 GGP
100 MKD1.40553 GGP
250 MKD3.51382 GGP
500 MKD7.02765 GGP
1000 MKD14.05530 GGP
2000 MKD28.11060 GGP
5000 MKD70.27650 GGP
10000 MKD140.55300 GGP