دولار فيجي إلى درام أرميني

تحويل FJD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٧٠٬٢٤٤ amd

1.00000 FJD = 170.24400 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:46 UTC
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FJD إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065488.44661.438721.662610.964918.2074
1GBP1.1547311.23025102.1321.661331.919871.114221.0246
1USD0.93860.812843183.01731.35041.560550.905617.0897
1INR0.01130630.009791250.012045710.01626650.01879790.01090860.205857

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

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FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / درام أرمينية
1 FJD170.24400 AMD
5 FJD851.22000 AMD
10 FJD1702.44000 AMD
20 FJD3404.88000 AMD
50 FJD8512.20000 AMD
100 FJD17024.40000 AMD
250 FJD42561.00000 AMD
500 FJD85122.00000 AMD
1000 FJD170244.00000 AMD
2000 FJD340488.00000 AMD
5000 FJD851220.00000 AMD
10000 FJD1702440.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / دولار فيجي
1 AMD0.00587 FJD
5 AMD0.02937 FJD
10 AMD0.05874 FJD
20 AMD0.11748 FJD
50 AMD0.29370 FJD
100 AMD0.58739 FJD
250 AMD1.46848 FJD
500 AMD2.93696 FJD
1000 AMD5.87391 FJD
2000 AMD11.74782 FJD
5000 AMD29.36955 FJD
10000 AMD58.73910 FJD