جنيه مصري إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل EGP إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٠٬١٤٦ xaf

1.00000 EGP = 20.14600 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:30 UTC
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EGP إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066288.52611.43981.664510.964218.2177
1GBP1.153211.22955102.0891.660381.919521.1119221.0088
1USD0.93790.813306183.02951.35041.561160.904317.0866
1INR0.01129610.009795380.012043910.01626410.01880250.01089130.20579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / فرنك فرنك بيك
1 EGP20.14600 XAF
5 EGP100.73000 XAF
10 EGP201.46000 XAF
20 EGP402.92000 XAF
50 EGP1007.30000 XAF
100 EGP2014.60000 XAF
250 EGP5036.50000 XAF
500 EGP10073.00000 XAF
1000 EGP20146.00000 XAF
2000 EGP40292.00000 XAF
5000 EGP100730.00000 XAF
10000 EGP201460.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / جنيه مصري
1 XAF0.04964 EGP
5 XAF0.24819 EGP
10 XAF0.49638 EGP
20 XAF0.99276 EGP
50 XAF2.48189 EGP
100 XAF4.96378 EGP
250 XAF12.40945 EGP
500 XAF24.81890 EGP
1000 XAF49.63780 EGP
2000 XAF99.27560 EGP
5000 XAF248.18900 EGP
10000 XAF496.37800 EGP