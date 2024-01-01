Mısır lirasından CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile EGP → XAF çevirin

1.000 egp
19.789 xaf

1.00000 EGP = 19.78900 XAF

02:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539651.0726589.07471.453491.65520.9499618.344
1 GBP1.1710111.25605104.3051.702011.93821.1124121.4805
1 USD0.93230.796147183.04171.355051.543090.8856517.1016
1 INR0.01122650.009587310.012042110.01631770.01858210.01066510.20594

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Mısır lirasından CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / CFA Frangı BCEAO
1 EGP19.78900 XAF
5 EGP98.94500 XAF
10 EGP197.89000 XAF
20 EGP395.78000 XAF
50 EGP989.45000 XAF
100 EGP1978.90000 XAF
250 EGP4947.25000 XAF
500 EGP9894.50000 XAF
1000 EGP19789.00000 XAF
2000 EGP39578.00000 XAF
5000 EGP98945.00000 XAF
10000 EGP197890.00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Mısır Lirası
1 XAF0.05053 EGP
5 XAF0.25267 EGP
10 XAF0.50533 EGP
20 XAF1.01066 EGP
50 XAF2.52665 EGP
100 XAF5.05330 EGP
250 XAF12.63325 EGP
500 XAF25.26650 EGP
1000 XAF50.53300 EGP
2000 XAF101.06600 EGP
5000 XAF252.66500 EGP
10000 XAF505.33000 EGP