دينار جزائري إلى دولار تايواني جديد

تحويل DZD إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٣٤٫١٩ twd

1.00000 DZD = 0.23419 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:14 UTC
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DZD إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065188.45861.438041.66240.964918.198
1GBP1.1535411.2286102.0381.658791.917591.1130520.9915
1USD0.93890.813935183.05191.350151.560790.905917.0857
1INR0.01130470.009800310.012040710.01625670.0187930.01090760.205723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

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DZD إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار تايواني جديد
1 DZD0.23419 TWD
5 DZD1.17092 TWD
10 DZD2.34185 TWD
20 DZD4.68370 TWD
50 DZD11.70925 TWD
100 DZD23.41850 TWD
250 DZD58.54625 TWD
500 DZD117.09250 TWD
1000 DZD234.18500 TWD
2000 DZD468.37000 TWD
5000 DZD1170.92500 TWD
10000 DZD2341.85000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Algerian Dinar
1 TWD4.27012 DZD
5 TWD21.35060 DZD
10 TWD42.70120 DZD
20 TWD85.40240 DZD
50 TWD213.50600 DZD
100 TWD427.01200 DZD
250 TWD1067.53000 DZD
500 TWD2135.06000 DZD
1000 TWD4270.12000 DZD
2000 TWD8540.24000 DZD
5000 TWD21350.60000 DZD
10000 TWD42701.20000 DZD