Алжирские динары в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте DZD в TWD по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = NT$0,2410 TWD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к TWD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TWD
1 DZD в TWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,24230,2431
Низкий0,23970,2372
В среднем0,24090,2407
Изменение-0.53%0.06%
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Соотношение 1 DZD к TWD

За последние 30 дней максимальный курс DZD к TWD составил 0,2423, а минимальный — 0,2397. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2409. Изменение курса DZD к TWD в процентном соотношении составило -0.53.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к TWD составил 0,2431, а минимальный — 0,2372. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2407. Изменение курса DZD к TWD в процентном соотношении составило 0.06.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Новый тайваньский доллар
1 DZD0,24100 TWD
5 DZD1,20498 TWD
10 DZD2,40996 TWD
20 DZD4,81992 TWD
50 DZD12,04980 TWD
100 DZD24,09960 TWD
250 DZD60,24900 TWD
500 DZD120,49800 TWD
1000 DZD240,99600 TWD
2000 DZD481,99200 TWD
5000 DZD1 204,98000 TWD
10000 DZD2 409,96000 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Алжирский динар
1 TWD4,14945 DZD
5 TWD20,74725 DZD
10 TWD41,49450 DZD
20 TWD82,98900 DZD
50 TWD207,47250 DZD
100 TWD414,94500 DZD
250 TWD1 037,36250 DZD
500 TWD2 074,72500 DZD
1000 TWD4 149,45000 DZD
2000 TWD8 298,90000 DZD
5000 TWD20 747,25000 DZD
10000 TWD41 494,50000 DZD