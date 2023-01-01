دينار جزائري إلى بيزو أرجنتيني

تحويل DZD إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٬٥٥٠٫٢٨ ars

1.00000 DZD = 2.55028 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:0 UTC
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DZD إلى ARS مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.065388.5111.438051.662970.965818.197
1GBP1.153811.2292102.1291.65931.918831.1143420.9967
1USD0.93870.813537183.08551.34991.561040.906617.0816
1INR0.0112980.009791570.012035810.01624710.01878830.01091170.205591

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Argentine Peso
1 DZD2.55028 ARS
5 DZD12.75140 ARS
10 DZD25.50280 ARS
20 DZD51.00560 ARS
50 DZD127.51400 ARS
100 DZD255.02800 ARS
250 DZD637.57000 ARS
500 DZD1275.14000 ARS
1000 DZD2550.28000 ARS
2000 DZD5100.56000 ARS
5000 DZD12751.40000 ARS
10000 DZD25502.80000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Algerian Dinar
1 ARS0.39211 DZD
5 ARS1.96057 DZD
10 ARS3.92114 DZD
20 ARS7.84228 DZD
50 ARS19.60570 DZD
100 ARS39.21140 DZD
250 ARS98.02850 DZD
500 ARS196.05700 DZD
1000 ARS392.11400 DZD
2000 ARS784.22800 DZD
5000 ARS1960.57000 DZD
10000 ARS3921.14000 DZD