阿尔及利亚第纳尔兑阿根廷比索

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ARS
1 DZD兑ARS过去 30 天过去 90 天
7.36237.3623
7.28216.8866
一般7.32617.1562
更改1.10%6.91%
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1 DZD 兑 ARS 统计信息

过去 30 天，DZD 兑 ARS 的表现如下：30 天高点为 7.3623，30 天低点为 7.2821。这意味着 30 天平均值为 7.3261。DZD 兑 ARS 的变化为 1.10。

过去 90 天，DZD 兑 ARS 的表现如下：90 天高点为 7.3623，90 天低点为 6.8866。这意味着 90 天平均值为 7.1562。DZD 兑 ARS 的变化为 6.91。

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08691.2891.51.620.93921.628
1 GBP1.20111.304109.621.8011.9451.12825.971
1 USD0.9210.767184.0681.3811.4920.86519.917
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

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阿尔及利亚第纳尔/阿根廷比索汇率
1 DZD7.36233 ARS
5 DZD36.81165 ARS
10 DZD73.62330 ARS
20 DZD147.24660 ARS
50 DZD368.11650 ARS
100 DZD736.23300 ARS
250 DZD1,840.58250 ARS
500 DZD3,681.16500 ARS
1000 DZD7,362.33000 ARS
2000 DZD14,724.66000 ARS
5000 DZD36,811.65000 ARS
10000 DZD73,623.30000 ARS
阿根廷比索/阿尔及利亚第纳尔汇率
1 ARS0.13583 DZD
5 ARS0.67914 DZD
10 ARS1.35827 DZD
20 ARS2.71654 DZD
50 ARS6.79135 DZD
100 ARS13.58270 DZD
250 ARS33.95675 DZD
500 ARS67.91350 DZD
1000 ARS135.82700 DZD
2000 ARS271.65400 DZD
5000 ARS679.13500 DZD
10000 ARS1,358.27000 DZD