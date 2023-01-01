بيزو دومنيكاني إلى بات تايلاندي

تحويل DOP إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
٦٣٦٫٧٠ thb

1.00000 DOP = 0.63670 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 9:56 UTC
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DOP إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065388.50761.4381.66310.964918.2011
1GBP1.1534711.22875102.0871.658631.918271.1129820.9937
1USD0.93870.813835183.08231.349851.561160.905717.0854
1INR0.01129850.009795530.012036310.01624710.01879050.01090120.205644

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / باهت تايلندي
1 DOP0.63670 THB
5 DOP3.18350 THB
10 DOP6.36700 THB
20 DOP12.73400 THB
50 DOP31.83500 THB
100 DOP63.67000 THB
250 DOP159.17500 THB
500 DOP318.35000 THB
1000 DOP636.70000 THB
2000 DOP1273.40000 THB
5000 DOP3183.50000 THB
10000 DOP6367.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / البيزو الدومينيكي
1 THB1.57060 DOP
5 THB7.85300 DOP
10 THB15.70600 DOP
20 THB31.41200 DOP
50 THB78.53000 DOP
100 THB157.06000 DOP
250 THB392.65000 DOP
500 THB785.30000 DOP
1000 THB1570.60000 DOP
2000 THB3141.20000 DOP
5000 THB7853.00000 DOP
10000 THB15706.00000 DOP