بولا بوتسواني إلى بيزو تشيلي

تحويل BWP إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٦٤٬٧٥٠ clp

1.00000 BWP = 64.74960 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 6:58 UTC
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BWP إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0651588.56231.436831.660410.9576518.2101
1GBP1.1574111.2329102.511.663121.92191.1083921.078
1USD0.938850.811096183.14541.348951.558850.899117.0963
1INR0.01129150.009755150.012027110.0162240.01874840.01081360.205619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / Chilean Peso
1 BWP64.74960 CLP
5 BWP323.74800 CLP
10 BWP647.49600 CLP
20 BWP1294.99200 CLP
50 BWP3237.48000 CLP
100 BWP6474.96000 CLP
250 BWP16187.40000 CLP
500 BWP32374.80000 CLP
1000 BWP64749.60000 CLP
2000 BWP129499.20000 CLP
5000 BWP323748.00000 CLP
10000 BWP647496.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Botswanan Pula
1 CLP0.01544 BWP
5 CLP0.07722 BWP
10 CLP0.15444 BWP
20 CLP0.30888 BWP
50 CLP0.77221 BWP
100 CLP1.54441 BWP
250 CLP3.86103 BWP
500 CLP7.72205 BWP
1000 CLP15.44410 BWP
2000 CLP30.88820 BWP
5000 CLP77.22050 BWP
10000 CLP154.44100 BWP