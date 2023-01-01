دولار بهامي إلى دينار بحريني

تحويل BSD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bsd
٣٧٦٫٩٧٠ bhd

1.00000 BSD = 0.37697 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:26 UTC
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BSD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064188.48521.435841.659540.9577518.2126
1GBP1.1572711.2314102.3971.661591.920461.1083821.076
1USD0.939750.812084183.1551.349351.559580.9000517.1155
1INR0.01130130.00976590.012025710.01622690.0187550.01082380.205826

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار البهامي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار البهامي / Bahraini Dinar
1 BSD0.37697 BHD
5 BSD1.88485 BHD
10 BSD3.76970 BHD
20 BSD7.53940 BHD
50 BSD18.84850 BHD
100 BSD37.69700 BHD
250 BSD94.24250 BHD
500 BSD188.48500 BHD
1000 BSD376.97000 BHD
2000 BSD753.94000 BHD
5000 BSD1884.85000 BHD
10000 BSD3769.70000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار البهامي
1 BHD2.65273 BSD
5 BHD13.26365 BSD
10 BHD26.52730 BSD
20 BHD53.05460 BSD
50 BHD132.63650 BSD
100 BHD265.27300 BSD
250 BHD663.18250 BSD
500 BHD1326.36500 BSD
1000 BHD2652.73000 BSD
2000 BHD5305.46000 BSD
5000 BHD13263.65000 BSD
10000 BHD26527.30000 BSD