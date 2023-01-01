10 دولار بهامي إلى دينار بحريني

تحويل BSD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bsd
٣٫٧٧٠ bhd

1.00000 BSD = 0.37699 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:40 UTC
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BSD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.0785589.25971.465481.668160.954118.4024
1GBP1.168511.2603104.3011.712431.949271.1148621.5035
1USD0.927150.793462182.7591.358751.546670.8846517.0622
1INR0.01120330.009587620.012083310.01641820.01868890.01068950.206167

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار البهامي / Bahraini Dinar
1 BSD0.37699 BHD
5 BSD1.88495 BHD
10 BSD3.76990 BHD
20 BSD7.53980 BHD
50 BSD18.84950 BHD
100 BSD37.69900 BHD
250 BSD94.24750 BHD
500 BSD188.49500 BHD
1000 BSD376.99000 BHD
2000 BSD753.98000 BHD
5000 BSD1884.95000 BHD
10000 BSD3769.90000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار البهامي
1 BHD2.65259 BSD
5 BHD13.26295 BSD
10 BHD26.52590 BSD
20 BHD53.05180 BSD
50 BHD132.62950 BSD
100 BHD265.25900 BSD
250 BHD663.14750 BSD
500 BHD1326.29500 BSD
1000 BHD2652.59000 BSD
2000 BHD5305.18000 BSD
5000 BHD13262.95000 BSD
10000 BHD26525.90000 BSD