دينار بحريني إلى زلوتي بولندي

تحويل BHD إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
١١٬٥٠١ pln

1.00000 BHD = 11.50100 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 5:20 UTC
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BHD إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063788.37861.434771.65970.95718.2141
1GBP1.1586111.23245102.3991.662391.9231.1087921.1036
1USD0.94010.811392183.0861.348851.560310.899717.1233
1INR0.0113150.009765690.012035710.01623440.01877940.01082850.206091

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / الزلوتي البولندي
1 BHD11.50100 PLN
5 BHD57.50500 PLN
10 BHD115.01000 PLN
20 BHD230.02000 PLN
50 BHD575.05000 PLN
100 BHD1150.10000 PLN
250 BHD2875.25000 PLN
500 BHD5750.50000 PLN
1000 BHD11501.00000 PLN
2000 BHD23002.00000 PLN
5000 BHD57505.00000 PLN
10000 BHD115010.00000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Bahraini Dinar
1 PLN0.08695 BHD
5 PLN0.43474 BHD
10 PLN0.86949 BHD
20 PLN1.73898 BHD
50 PLN4.34744 BHD
100 PLN8.69489 BHD
250 PLN21.73722 BHD
500 PLN43.47445 BHD
1000 PLN86.94890 BHD
2000 PLN173.89780 BHD
5000 PLN434.74450 BHD
10000 PLN869.48900 BHD